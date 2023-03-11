Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:55, 11 марта 2023Интернет и СМИ

В США назвали три грозящих проигрышем на Украине ошибки Запада

Автор The Hill Блэнк назвал три ошибки Запада, грозящие проигрышем на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Запад в конфликте на Украине совершил три просчета, которые могут грозить ему проигрышем. Роковые ошибки назвал в своей статье для издания The Hill журналист Стивен Блэнк.

По мнению автора, Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, страх победы и нежелание публично агитировать за победу Украины. Несмотря на общественную поддержку Украины, лидеры стран в частном порядке все чаще высказываются крайне скептически о том, что Киев может или должен победить в конфликте. В пользу этого говорит и нежелание передавать Украине авиацию.

Кроме того, Блэнк допускает, что Киеву, вероятно, придется сдать Артемовск (украинское название — Бахмут) и отложить возможное весеннее наступление, поскольку Запад никак не может отправить оружие, которое уже пообещал. Также многие эксперты заявляют, что к переговорам нужно принуждать Украину, а не Россию.

Материалы по теме:
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что Украина может потерпеть окончательное поражение уже летом 2023 года. Он объяснил, что Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни старался.

10 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении помочь Киеву начать контрнаступление. В свою очередь премьер Великобритании Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции заявил, что страны хотят, чтобы Украина выиграла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о результатах группировки «Востока» на двух направлениях
Душевнобольной мужчина попытался проникнуть в Мавзолей Ленина
Названы одновременно эффективные и нелогичные способы спасти брак
Российские ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА
Москвич перерезал горло школьнице после ссоры
В США назвали три грозящих проигрышем на Украине ошибки Запада
Тарасова прокомментировала хитрость Британии для недопуска россиян на Олимпиаду
В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard 1 Украине весной
Российская армия нанесла артиллерийский и авиационный удар по ВСУ под Харьковом
Минобороны назвало суточные потери ВСУ на херсонском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.