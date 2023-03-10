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18:03, 10 марта 2023Мир

Франция заявила о намерении помочь Украине с контрнаступлением

Президент Франции Макрон заявил о намерении помочь Украине начать контрнаступление

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении помочь Киеву начать контрнаступление. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по итогам саммита в Париже, пишет The Guardian

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — сказал французский лидер.

В свою очередь Сунак заявил, что страны хотят, «чтобы Украина выиграла эту войну», именно поэтому они поддерживают Киев и обучают украинских солдат. Это необходимо, «чтобы начать наступление и иметь решающее преимущество на поле боя», добавил британский премьер.

Ранее Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние. По его словам, Париж и Лондон «делают все, чтобы конфликт не распространился на другие части мира».

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Варвара Кошечкина
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