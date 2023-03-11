В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже

Депутат Госдумы Ивлев напомнил Макрону, как русская армия вошла в Париж

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоит забывать, как русская армия вошла в Париж в 1814 году. К этому призвал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что 31 марта 1814 года русская армия вошла в столицу Франции, разгромив армию Наполеона. Тогда весь народ объединился. «Так вот Макрону необходимо хорошо знать историю. Выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию», — указал депутат.

Ивлев заявил, что после этого события Россия поменяла ход истории и стала «самой мощной и справедливой страной».

Ранее президент Франции призвал не допустить превращения кризиса на Украине в глобальный. «Мы делаем все возможное, чтобы положить конец военному конфликту», — сказал он по итогам встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Кроме того, Макрон сообщил о намерении помочь Киеву начать контрнаступление.