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13:11, 11 марта 2023Наука и техника

В США заявили об угрозе новейшего российского оружия

Newsweek: новейшие атомные подводные лодки ВС России несут для США критическую угрозу

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Новейшие российские атомные подлодки несут для США критическую угрозу. Об этом в интервью Newsweek заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.

По его мнению, у Китая более крупный и, вероятно, боеспособный военно-морской флот с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако Россия несет угрозу под водой.

Профессор заявил, что у берегов США и стран Европы все чаще стали замечать российские подлодки. Опрошенные изданием эксперты также отметили, что растет число подлодок ВС РФ у берегов США и Средиземноморья.

Ранее сообщалось, что российская подводная лодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр». По словам министра обороны Сергея Шойгу, субмарина войдет в состав Северного флота.

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Варвара Кошечкина
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