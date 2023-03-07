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15:47, 7 марта 2023Наука и техника

Российская подлодка «Кронштадт» получит ракеты «Калибр»

Министр Шойгу: подлодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр»

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Подводная лодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр». Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Его заявление приводит ТАСС.

По словам министра, субмарина войдет в состав Северного флота.

«Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность», — сказал глава военного ведомства.

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В ноябре военное ведомство рассказало о заводских ходовых испытаниях гидроакустического комплекса субмарины.

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Иван Потапов
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