Российская подлодка «Кронштадт» получит ракеты «Калибр»

Министр Шойгу: подлодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр»

Подводная лодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр». Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Его заявление приводит ТАСС.

По словам министра, субмарина войдет в состав Северного флота.

«Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность», — сказал глава военного ведомства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что государственные испытания дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» начнут в декабре 2022 года.

В ноябре военное ведомство рассказало о заводских ходовых испытаниях гидроакустического комплекса субмарины.