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00:10, 23 декабря 2022Наука и техника

Госиспытания подлодки «Кронштадт» начнут в декабре

Минобороны: госиспытания подлодки «Кронштадт» проекта 677 начнут в конце декабря

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Государственные испытания дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Кронштадт» проекта 677 «Лада» начнут в декабре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

«В конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта — "Кронштадт"», — говорится в сообщении.

Также в этом месяце спустят на воду подлодку «Великие Луки» проекта 677. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска подлодки на воду.

Отмечается, что на «Адмиралтейских верфях» продолжают строительство еще двух ДЭПЛ проекта 677 — «Вологда» и «Ярославль». Государственный контракт на их строительство заключили в 2019 году.

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В ноябре в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что корабли и суда Балтийского флота обеспечили заводские ходовые испытания гидроакустического комплекса подлодки «Кронштадт» в морских полигонах флота.

В августе на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» сообщили о начале завершающего этапа заводских ходовых испытаний ДЭПЛ «Кронштадт», которая является носителем крылатых ракет «Калибр».

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Даниил Иринин
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