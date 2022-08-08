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Подлодка «Кронштадт» вышла на завершающий этап заводских ходовых испытаний

«Адмиралтейские верфи» начали завершающий этап ходовых испытаний подлодки «Кронштадт»

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) начало завершающий этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада». Об этом сообщили на предприятии.

«В рамках мероприятия, которое пройдет в полигонах Финского залива, специалисты проведут проверку системы электродвижения, эффективности гидроакустического комплекса, технических средств и устройств на рабочей глубине. Сдаточная команда испытает торпедно-ракетное вооружение, проверит маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости», — отметили в сообщении.

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После возвращения подлодки к причальной стенке предприятия работники «Адмиралтейских верфей» приступят к устранению замечаний и подготовке подводной лодки к государственным испытаниям.

«Кронштадт» строят по скорректированному проекту, основываясь на результатах опытной эксплуатации головного корабля. На подлодке модернизировали систему управления корабельными техническими средствами, навигационный комплекс и систему электродвижения. Подводные лодки проекта 677 несут ракеты «Калибр».

В апреле стало известно, что на предприятии «Адмиралтейские верфи» завершили второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт».

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Даниил Иринин
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