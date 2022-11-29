Минобороны рассказало об испытаниях подлодки «Кронштадт»

Минобороны рассказало о заводских ходовых испытаниях подлодки «Кронштадт»

Корабли и суда Балтийского флота обеспечивают заводские ходовые испытания гидроакустического комплекса дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Кронштадт» проекта 677 в морских полигонах флота. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Отмечается, что экипаж подлодки и представители промышленности приступили к испытаниям комплекса в подводном положении в ходе серии погружений. «Для этого были проведены торпедные стрельбы по лодке с малого противолодочного корабля Балтийского флота "Кабардино-Балкария" с целью проверки работоспособности системы, объединяющей различные гидроакустические средства, по обнаружению торпеды, выпущенной по кораблю условным противником», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Подлодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада» спустили на воду в 2018 году. ДЭПЛ является носителем крылатых ракет «Калибр». Подводная лодка предназначена для борьбы с кораблями и субмаринами противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций.

В сентябре в пресс-службе ЗВО сообщили, что корабли Балтфлота обеспечивали погружение подлодок «Уфа» проекта 636.3 и «Кронштадт» на глубину до 100 метров в рамках заводских ходовых испытаний.

В августе на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» рассказали о начале завершающего этапа заводских ходовых испытаний подлодки «Кронштадт».