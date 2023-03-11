Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности

Захарова заподозрила представителя Госдепа Прайса в раздвоении личности после слов о БиГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила представителя Госдепартамента США Неда Прайса в раздвоении личности после слов о Боснии и Герцеговине (БиГ). Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Дипломат процитировала заявление Прайса о том, что Соединенные Штаты обещают поддерживать суверенитет и территориальную целостность БиГ, а также привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать государственные институты и нарушить Дейтонское мирное соглашение. Вашингтон также предостерег от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных ее президентом Милорадом Додиком.

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что вопреки решению Совбеза ООН Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, тем самым нарушив суверенитет и территориальную целостность Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что власти самопровозглашенной республики Косово не желают нормализации отношений и планируют втянуть Белград в конфликт с НАТО.

