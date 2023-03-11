Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 11 марта 2023Мир

Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности

Захарова заподозрила представителя Госдепа Прайса в раздвоении личности после слов о БиГ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила представителя Госдепартамента США Неда Прайса в раздвоении личности после слов о Боснии и Герцеговине (БиГ). Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Дипломат процитировала заявление Прайса о том, что Соединенные Штаты обещают поддерживать суверенитет и территориальную целостность БиГ, а также привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать государственные институты и нарушить Дейтонское мирное соглашение. Вашингтон также предостерег от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных ее президентом Милорадом Додиком.

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что вопреки решению Совбеза ООН Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, тем самым нарушив суверенитет и территориальную целостность Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что власти самопровозглашенной республики Косово не желают нормализации отношений и планируют втянуть Белград в конфликт с НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
Политолог предрек Грузии второй Майдан
В Афинах жестоко избили бывшего министра финансов Греции
В США раскрыли последствия ввода войск НАТО на Украину
США и ЕС договорились пресекать использование разработок соперниками
ОАЭ направили Украине 14 тонн гуманитарной помощи
Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности
В Германии назвали возможного организатора подрывов на «Северных потоках»
В России назвали лишением собственной защиты передачу Западом Киеву ЗРК Patriot
Бывший дипломат назвал последствия победы России на Украине для Японии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.