Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в конфликте на Украине

БТА: в Болгарии сотни человек вышли на акцию за нейтралитет в конфликте на Украине

Сотни жителей Болгарии вышли на акцию в центре Софии с требованием сохранить полный нейтралитет страны в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство БТА.

«Некоторые несли флаги Болгарии и России», — сказано в материале.

Участники акции скандировали антинатовские лозунги, в том числе: «Мы не стреляем в братьев!» и «Восточный фронт снова без нас». Кроме того, протестующие на улице собирали подписи под петицией против введения в оборот евро, которое планируется с 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что на акции протеста против вовлечения Болгарии в конфликт на Украине пришли более 10 тысяч человек. Митинги и шествия состоялись в Софии, Пловдиве, Варне, Русе, Стара-Загора, Силистре, Казанлыке, Шумене и Тырговиште.

За последние два года Болгария поставила Украине вооружения стоимостью более миллиарда долларов через третьи страны, стало известно из расследования портала Euractiv. Отмечается, что местные компании продают оружие и боеприпасы украинским клиентам не напрямую, а реализуют сделки через зарубежные компании.

