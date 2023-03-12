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19:02, 12 марта 2023Мир

Участники протестов в Болгарии потребовали остановить поставки оружия Украине

На акциях протеста в Болгарии потребовали остановить поставки оружия Украине
СюжетПротесты на Украине
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Boris Grdanoski / Reuters

В Болгарии прошли акции протеста против вовлечения страны в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Митинги и шествия состоялись в Софии, Пловдиве, Варне, Русе, Стара-Загора, Силистре, Казанлыке, Шумене и Тырговиште. По утверждению организаторов, на них пришли более 10 тысяч человек. Самой многочисленной стала демонстрация в Софии: у нее было более пяти тысяч участников.

Протестующие потребовали, чтобы Болгария придерживалась нейтралитета в украинском конфликте, остановила поставки оружия Украине и закрыла военные базы НАТО на территории страны.

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Выступающие на митинге в Софии заявили, что поставки оружия приводят к гибели людей, и призвали власти Болгарии бороться за урегулирование конфликта.

Ранее стало известно, что за последние два года Болгария поставила Украине вооружения стоимостью более миллиарда долларов через третьи страны. Местные компании продают оружие и боеприпасы украинским клиентам не напрямую, а реализуют сделки через зарубежные компании.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что из-за потребностей Киева в Болгарии возобновили работу заводы по производству боеприпасов.

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Алиса Дмитриева
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