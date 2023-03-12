У форварда «Питтсбурга» случился разрыв почки после травмы во время матча НХЛ

У форварда «Питтсбурга» Ника Бонино случился разрыв почки после травмы во время матча НХЛ

У американского форварда «Питтсбург Пингвинс» Ника Бонино случился разрыв почки после травмы, полученной во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Он жаловался после игры, и мы отправили его в больницу на обследование. Ему сделали операцию. Он пропустит несколько недель», — рассказал тренер команды Майк Салливан. Он добавил, что нападающий уже идет на поправку.

9 марта «Питтсбург» уступил дома «Айлендерс» со счетом 3:4. Бонино провел на льду девять минут, не совершив результативных действий, получил травму и был заменен.

В сезоне-2022/2023 34-летний Бонино набрал 19 очков по системе «гол плюс пас» в 62 играх, выступая за «Сан-Хосе». 5 марта нападающий пополнил состав «Питтсбурга». Ранее он уже выступал за клуб с 2015 по 2017 год и дважды выиграл Кубок Стэнли.