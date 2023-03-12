Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Иржи Легечка
Индиан-Уэллс (м)
Борнмут
1:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Ахмат
0:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Бавария
5:3
Завершен
Аугсбург
Германия - Бундеслига|24-й тур
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Лестер Сити
1:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Краснодар
3:1
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
00:12, 12 марта 2023Спорт

У форварда «Питтсбурга» случился разрыв почки после травмы во время матча НХЛ

У форварда «Питтсбурга» Ника Бонино случился разрыв почки после травмы во время матча НХЛ
Ник Бонино

Ник Бонино. Фото: Charles LeClaire / Reuters

У американского форварда «Питтсбург Пингвинс» Ника Бонино случился разрыв почки после травмы, полученной во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Он жаловался после игры, и мы отправили его в больницу на обследование. Ему сделали операцию. Он пропустит несколько недель», — рассказал тренер команды Майк Салливан. Он добавил, что нападающий уже идет на поправку.

9 марта «Питтсбург» уступил дома «Айлендерс» со счетом 3:4. Бонино провел на льду девять минут, не совершив результативных действий, получил травму и был заменен.

В сезоне-2022/2023 34-летний Бонино набрал 19 очков по системе «гол плюс пас» в 62 играх, выступая за «Сан-Хосе». 5 марта нападающий пополнил состав «Питтсбурга». Ранее он уже выступал за клуб с 2015 по 2017 год и дважды выиграл Кубок Стэнли.

Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
IRNA сообщило о завершении Ираном процедуры закупки у России истребителей
У форварда «Питтсбурга» случился разрыв почки после травмы во время матча НХЛ
Гоблин получил грант от Президентского фонда культурных инициатив
В Грузии потребовали отменить обязательный призыв в армию
В Запорожье дети получили ранения от взрыва найденной ими гранаты
Москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте
Минкульт Украины анонсировал ревизию имущества Киево-Печерской лавры
Главком ВСУ заявил о необходимости усилить ПВО
В подмосковной электричке заметили «Волан-де-Морта»
В Киеве восстановили централизованное теплоснабжение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.