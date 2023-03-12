В Совфеде отреагировали на сообщения о вмешательстве России в дела Молдавии

Сенатор Джабаров заявил, что молдавские власти ищут внешнего врага

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал фейком сообщения о вмешательстве России в дела Молдавии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Больше нечем заниматься российским спецслужбам, как разжигать протестные акции с Молдавией», — заявил Джабаров. По его мнению, молдавские власти ищут внешнего врага, поскольку не могут решить экономические и политические проблемы страны.

«Это связано с тем, что Молдавия стоит враскоряку — одной ногой в ЕС, а другой хочет продолжать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом», — объяснил сенатор.

Я думаю, что в Молдавии возникает протестное движение мощное, потому что уровень жизни падает, экономическая ситуация там сложная, народ недоволен. Их еще кормят завтраками, что они еще чуть-чуть и окажутся в Европе, но нигде они не окажутся, никому они там не нужны. Народ, конечно, будет подниматься, но это не значит, что Россия занимается такими вещами и поднимает молдавскую оппозицию против власти Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

12 марта на акции протеста оппозиции в Кишиневе произошли столкновения между полицией и митингующими. Демонстранты попытались прорваться на главную площадь и скандировали лозунги «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».

Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций в Молдавии причастны российские спецслужбы. По версии молдавской полиции, в стране сформировали 10 групп численностью от пяти до 10 участников, деятельность которых координировал человек, прибывший из России.