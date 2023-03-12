В Кишиневе произошли столкновения полиции с протестующей оппозицией

На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения полиции с митингующей оппозицией

В центре Кишинева на акции протеста оппозиции произошли столкновения между полицией и митингующими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из Молдавии.

По информации агентства, колонна протестующих уперлась в ряды полиции, некоторые участники демонстраций попытались их прорвать. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов преградили оппозиции путь на главную площадь столицы. Протестующие скандируют лозунги «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».

Ранее сообщалось, что в Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции, в том числе 21 несовершеннолетний. Уточняется, что они вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы. Все они доставлены в инспекцию для установления личностей и оформления документов.