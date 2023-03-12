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05:49, 12 марта 2023Мир

Бывший глава Европарламента назвал помехи для вступления Украины в ЕС

Экс-глава ЕП Шульц: позиции Польши и Венгрии мешают Украине вступить в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц назвал причины, мешающие Украине вступить в Евросоюз (ЕС). По его словам, этому препятствует внешняя политика Польши и Венгрии. Своим мнением политик поделился в интервью Spiegel.

Шульц отметил, что скептически относится к ускоренному присоединению Украины к ЕС. По его словам, невозможно снизить стандарты членства в Евросоюзе. «Быстрое вступление из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако, по политическим соображениям, это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — говорит он.

Политик напомнил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали вступления в ЕС, однако по разным причинам этого так и не произошло. По словам Шульца, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, однако из-за позиции Польши и Венгрии это не удастся осуществить.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявила, что Евросоюз и Вашингтон продолжат помогать Киеву. В феврале она предрекла возможное изменение мирового порядка событиями нынешних дней и указала на то, что жители Украины вновь столкнулись с перспективой отправки на войну, которая им не нужна.

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Екатерина Подвигина
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