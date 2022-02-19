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В Еврокомиссии предрекли изменение мирового порядка

Глава ЕК заявила о крупнейшем наращивании войск в Европе со времен холодной войны

Фото: Reuters

В Европе происходит крупнейшее наращивание войск со времен холодной войны. Об этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Она предрекла возможное изменение мирового порядка событиями этих дней и указала на то, что жители Украины вновь столкнулись с перспективой отправки на войну, которая им не нужна.

«Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они — дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством», — добавила глава ЕК.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза (ЕС), НАТО и США провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины из-за тревожных сообщений. Он также отметил, что ЕС един в своей приверженности дипломатии и поддержке Киева.

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Варвара Кошечкина
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