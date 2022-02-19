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Лидеры ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации вокруг Украины

Лидеры ЕС, НАТО и США обсудили по телефону немедленную деэскалацию ситуации вокруг Украины
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Twitter

Лидеры ЕС, НАТО и США провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

«В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины», — написал Мишель.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка пришли к выводу, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики отметили, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.

Марина Совина
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