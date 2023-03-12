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11:52, 12 марта 2023Наука и техника

Уничтожение стены из российского пулемета показали на видео

Испытания российского пулемета «Корд» с бронебойными партнерами показали на видео

Испытания российского пулемета «Корд» калибра 12,7 миллиметра под руководством специалистов завода имени Дегтярева показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Так, в рамках первого эксперимента, призванного продемонстрировать возможности оружия, использовались боеприпасы мгновенного действия (МДЗ). При помощи них менее чем за одну минуту из пулемета удалось срубить целое дерево.

Для второго эксперимента были выбраны боеприпасы Б-32, которые представляют собой бронебойно-зажигательные пули со стальным сердечником. В итоге в рамках испытаний при их помощи была уничтожена кирпичная стена, которая имитировала бетонный блок толщиной в 60 сантиметров.

Ранее в марте сообщалось, что российские десантники в Луганской народной республике (ЛНР) нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, при помощи крупнокалиберного пулемета «Корд».

Варвара Кошечкина
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