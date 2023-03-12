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21:00, 12 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

Лукашенко прибыл в Иран на переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве

Фото: Vladimir Astapkovich / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, борт номер один приземлился в аэропорту Мехрабад. Лукашенко намерен провести переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Главной темой станет развитие торгово-экономического сотрудничества в сфера промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Также лидеры стран и представители делегаций обсудят ситуацию в мире.

Также глава Белоруссии проведет встречу с руководителем и духовным лидером Ирана Али Хаменеи, вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафо.

О запланированном визите Лукашенко в Иран сообщалось 10 марта.

Ранее белорусский президент заявил, что переговоры в сентябре 2022 года в городе Самарканде придали сильный импульс взаимодействию стран во всех сферах. По его словам, Минск всегда сохранял верность дружбе с Тегераном.

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Владимир Седов
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