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20:14, 12 марта 2023Бывший СССР

Российский снайпер ликвидировал пулеметчика ВСУ

«Русская Весна»: российский снайпер попал в голову пулеметчику спецназа ВСУ

В интернете появилось видео ликвидации пулеметчика вооруженных сил Украины (ВСУ) российским снайпером. Ролик в воскресенье, 12 марта, публикует Telegram-канал «Русской Весны».

По данным военкоров, судя по форме, уничтожен боец украинского спецназа. На снятых из окопа кадрах видно, как пулеметчик готовится вести огонь, но за секунды до того, как он смог открыть стрельбу, ему в голову попала пуля.

4 марта Народная милиция Донецкой народной республики опубликовала кадры уничтожения военнослужащего ВСУ российским снайпером. Снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса выявил, а потом уничтожил украинского бойца на занимаемых им позициях.

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Азамат Асланов
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