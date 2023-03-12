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17:08, 12 марта 2023Россия

В Пермском крае начали проверку после видео с жалобами военных

В Пермском крае проверяют информацию из видео с жалобами российских военных

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало проверку после выложенного в сеть видео, на котором представившиеся военными люди обращаются с жалобами к российскому руководству. Об этом сообщили в ведомстве РИА Новости.

Отмечается, что вся информация в данный момент проверяется. Кроме того, в военную прокуратуру направлен запрос провести проверку фактов.

Соответствующее видео было снято 11 марта. На нем представившиеся мобилизованными из Свердловской области и Пермского края россияне жалуются на проблемы с техническим снабжением.

10 марта глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился с родственниками военнослужащих, которые записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на отправление на передовую без должной подготовки. При этом глава региона не смог лично приехать к военнослужащим после, поскольку находился в Луганской народной республике.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, находящихся в зоне спецоперации, и их жен.

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Алина Гончарова
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