В МИД России назвали недопущение ядерной войны своей новой задачей

Алексей Дробинин заявил, что перед МИД России стоит задача недопущения ядерной войны

В настоящее время перед дипломатией стоит «новая старая задача» — недопущение ядерной войны, вероятность которой выросла. Об этом говорится в интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина для журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований.

По его мнению, опасность растет «из-за безрассудных действий наших оппонентов». «Все должны понимать, что в ядерной войне не может быть победителей и побежденных. Она никогда не должна быть развязана», — подчеркнул он.

Российские дипломаты неоднократно говорили об опасности ядерной войны, но подчеркивали, что Москва не будет применять ядерное оружие первой. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в частности, подчеркивал это в разговоре с представителями портала Maverick News.