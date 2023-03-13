В России увеличатся сроки ремонта техники Apple

«Известия»: с апреля срок гарантийного ремонта техники Apple увеличится до 2 месяцев

В России с апреля увеличатся сроки гарантийного ремонта техники Apple до двух месяцев. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, это связано с тем, что сроки действия договоров между Apple и ее российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ) истекают в конце марта, и компания не намерена их продлевать.

«С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев», — рассказал собеседник «Известий».

Отмечается, что такая схема необходима компании для того, чтобы соблюдать американские санкции, которые запрещают ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила обслуживание планшетов и компьютеров в России. Сотрудники сервисных центров должны предлагать столкнувшимся с проблемами клиентам обращаться в магазин, где была куплена техника, и требовать возврата средств.