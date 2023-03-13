Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:21, 13 марта 2023Забота о себе

Россиянам перечислили повышающие риск развития рака продукты

Онколог Серяков: копченая колбаса и сосиски повышают риск развития рака толстой кишки

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Наиболее опасными с точки зрения канцерогенности являются красное мясо и изготовленные из него копчености и полуфабрикаты. Эти и некоторые другие повышающие риск рака кишечника продукты онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков перечислил россиянам в беседе с «Известиями».

Самыми опасными продуктами из переработанного красного мяса врач назвал копченую колбасу, ветчину, сосиски, сардельки и другие подобные продукты. По его словам, ежедневно употребленные в пищу 50 граммов такой продукции повышают риск развития рака толстой кишки на 18 процентов.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

В список опасных для здоровья кишечника Серяков также включил сладкую газировку, попкорн, печенье и вафли, консервированные фрукты и овощи. Помимо этого, он рекомендовал не злоупотреблять шпротами, соусами (кетчупом и майонезом), чипсами и алкоголем.

Если говорить о том, каким должно быть питание, то многие специалисты сходятся во мнении, что наиболее полезным вариантом является средиземноморская диета. В ней преобладают овощи, фрукты, оливковое масло, зелень, а также рыба и морепродукты

Александр СеряковВрач-онколог, доктор медицинских наук

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал об опасности микроволновых печей. Для большинства людей эти бытовые приборы безопасны, но в редких случаях они могут провоцировать развитие рака. Риски возрастают только в случае, если микроволновка неисправна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили на вопрос о призывном возрасте срочников в 2023 году
На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол о дискредитации армии
В Москве суд арестовал пятерых молодых людей за стриптиз в вагоне метро
Создан измеряющий уровень напряжения в тканях метод УЗИ
Названы округа Москвы с самым дорогим жильем бизнес-класса
В сибирской мерзлоте обнаружили доисторическую инфекцию
Россиянам перечислили повышающие риск развития рака продукты
ВСУ обстреляли приграничный российский регион
Пассажиры провели в самолете два часа и лишились вещей из-за записки с угрозами
Звезда Comedy Woman рассказала об уходе из КВН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.