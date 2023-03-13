Россиянам перечислили повышающие риск развития рака продукты

Онколог Серяков: копченая колбаса и сосиски повышают риск развития рака толстой кишки

Наиболее опасными с точки зрения канцерогенности являются красное мясо и изготовленные из него копчености и полуфабрикаты. Эти и некоторые другие повышающие риск рака кишечника продукты онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков перечислил россиянам в беседе с «Известиями».

Самыми опасными продуктами из переработанного красного мяса врач назвал копченую колбасу, ветчину, сосиски, сардельки и другие подобные продукты. По его словам, ежедневно употребленные в пищу 50 граммов такой продукции повышают риск развития рака толстой кишки на 18 процентов.

В список опасных для здоровья кишечника Серяков также включил сладкую газировку, попкорн, печенье и вафли, консервированные фрукты и овощи. Помимо этого, он рекомендовал не злоупотреблять шпротами, соусами (кетчупом и майонезом), чипсами и алкоголем.

Если говорить о том, каким должно быть питание, то многие специалисты сходятся во мнении, что наиболее полезным вариантом является средиземноморская диета. В ней преобладают овощи, фрукты, оливковое масло, зелень, а также рыба и морепродукты Александр Серяков Врач-онколог, доктор медицинских наук

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал об опасности микроволновых печей. Для большинства людей эти бытовые приборы безопасны, но в редких случаях они могут провоцировать развитие рака. Риски возрастают только в случае, если микроволновка неисправна.