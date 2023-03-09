Онколог рассказал об опасности микроволновок

Онколог Карасев назвал опасные для здоровья виды микроволновых печей

Использование микроволновых печей безопасно для большинства людей, однако в редких случаях эти бытовые приборы могут спровоцировать рак. Об этом рассказал онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев. Слова специалиста приводят «Известия».

По словам врача, рак развивается из клеток организма, имеющих генетические мутации. Такие клетки появляются ежедневно в огромном количестве, но иммунитет борется с ними. Однако в определенный момент, если защитная система не справляется, начинается развитие опухоли.

Этот процесс могут вызвать радиация, курение, вирусы, а также наследственная предрасположенность.

Что касается микроволновок, то от них исходят электромагнитные волны — такие же, как от мобильных телефонов, только в СВЧ-печи они «заперты внутри». И если исправная, качественная печь не может вызвать никаких проблем со здоровьем, то в случае со сломанной риски возрастают.

Карасев предупредил, что при использовании микроволновки важно соблюдать инструкцию по технике безопасности. Например, соблюдать расстояние, на котором лучше держаться от печи для стопроцентной безопасности. Обычно это около 50 сантиметров.

Также важно понять, насколько прибор соответствует стандартам безопасности. По словам врача-диетолога Инги Давтян, безопасными считаются СВЧ-печи, у которых утечка излучения на расстоянии до 5 сантиметров от поверхности печи допускается не более 50 Вт/м². Эту информацию можно найти в документации. «Никогда не приобретайте печь с нарушенной целостностью корпуса — это прямым образом влияет на утечку излучения», — отмечает эксперт.

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов Ольга Деккер предупреждает, что важно соблюдать рекомендации по эксплуатации микроволновки — например, использовать только те контейнеры, которые для этого предназначены. Не допускается использование треснутой посуды. И лучше не разогревать еду в пластиковой посуде, так как часть синтетических веществ попадает в пищу.

Ранее онколог Леонид Доронин предупредил о смертельной опасности детских сиропов от кашля. Доронин рассказал, что за пять месяцев Всемирная организация здравоохранения выпустила три предупреждения о риске использования некоторых лекарств для детей. Произошло это после гибели детей в Узбекистане, Гамбии и Индонезии.