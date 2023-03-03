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21:13, 3 марта 2023Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности детских сиропов от кашля

Врач Доронин предупредил, что детские сиропы от кашля могут содержать опасные компоненты

Фото: Jeremy Maude / Globallookpress.com

Детские сиропы от кашля могут содержать опасные компоненты, предупредил онколог Леонид Доронин. Врач в своем Telegram-канале предупредил о смертельной опасности таких сиропов.

Доронин рассказал, что за пять месяцев Всемирная организация здравоохранения выпустила три предупреждения о риске использования некоторых лекарств для детей. Произошло это после гибели детей в Узбекистане, Гамбии и Индонезии. В этих странах зафиксировали сотни смертельных случаев после употребления сиропов и порошков от кашля.

Во время расследования в лекарствах обнаружили этиленгликоль и диэтиленгликоль

Отравляющие вещества нашли в сиропах с парацетамолом. Это действенный и безопасный препарат для снижения температуры, не вызывающее раздражение желудка, поспешил успокоить врач.

«Этиленгликоль и диэтиленгликоль — ядовитые спирты со сладковатым вкусом. Их используют в жидкостях стеклоочистителей и охлаждающих жидкостях для двигателя. Также их иногда обнаруживают в очень малых количествах в пищевых ингредиентах и медицинских растворителях», — пояснил Доронин. По его словам, это случается, когда во время производства продукцию не проверяют на безопасность надлежащим способом.

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Этиленгликоль и диэтиленгликоль — токсичные вещества. Для ребенка весом 20 килограммов смертельная разовая доза составляет около 28 миллилитров чистого этиленгликоля, пояснил врач. Однако отравиться можно и при меньших дозах, принимаемых в течение нескольких дней. Это происходит из-за накопления отравляющих веществ в организме.

Чтобы стать токсичными, эти гликоли должны быть преобразованы в соединение гликоальдегид, а затем — в глиоксиловую кислоту. Она может концентрироваться в почках, повреждая их. Это приводит к смерти человека от почечной недостаточности. Процесс преобразования запускает определенная концентрация кофермента НАД+. И именно необходимая для лечения доза парацетамола влияет на уровень НАД+, объяснил врач.

Дети, принимающие препараты парацетамола, загрязненные гликолями, потенциально могут быть в опасности. Комбинация препаратов, которые содержат парацетамол и гликоли, даже в относительно малых количествах, но превышающих допустимый предел ВОЗ, может привести к летальному исходу

Леонид Доронинонколог

Другие лекарства и продукты с низким содержанием этиленгликоля и диэтиленгликоля вреда не нанесут, так как не содержат парацетамол, продолжил Доронин. Чтобы избежать в будущем смертельных случаев, связанных с сиропом от кашля, и родители и врачи должны учитывать, что признаки интоксикации и сонливость — это не симптомы простуды, а, вероятно, тяжелое отравление, резюмировал он.

Ранее Леонид Доронин рассказал о необратимой старческой болезни у детей и подростков. Он пояснил, что деменция может развиться даже в юные годы.

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Вера Владзиевская
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