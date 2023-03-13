Воспитывавшегося дедушкой российского восьмиклассника нашли мертвым

В Челябинской области нашли мертвым восьмиклассника, который воспитывался дедушкой

В Аргаяшском районе Челябинской области нашли мертвым восьмиклассника, который воспитывался дедушкой. Об этом сообщает портал 74.ru.

Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. Тело мальчика обнаружили родные.

В свою очередь старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков отметил, что смерть несовершеннолетнего не носит криминальный характер. По предварительной версии, подросток мог покончить с собой.

Удалось выяснить, что его воспитанием занимался дедушка. Первый вице-губернатор Челябинской области отметила, что мать подростка несколько лет назад ушла из жизни.

20 февраля сообщалось, что 13-летнего подростка-инвалида нашли мертвым возле многоэтажного дома на северо-востоке Москвы. На теле следователи заметили травмы, позволившие предположить, что ребенок совершил самоубийство.