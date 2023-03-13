Популярная певица посетила афтепати «Оскара» в платье из сетки на голое тело

Певица Сиара посетила афтепати «Оскара» в Беверли-Хиллз в платье из сетки на голое тело

Американская певица Сиара появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

37-летнюю знаменитость заметили на ковровой дорожке афтепати «Оскара» в платье из сетки на голое тело, которое также было оформлено глубоким V-образным декольте. В качестве обуви она выбрала черные босоножки на шпильке, при этом ее образ дополнили вельветовые оперные перчатки и ювелирные изделия с крупными бриллиантами и изумрудами.

На размещенных кадрах видно, что популярная исполнительница посетила вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз с возлюбленным, игроком в американский футбол Расселлом Уилсоном. Помимо Сиары, на мероприятии присутствовали актрисы Дженнифер Кулидж, Кейт Хадсон, Джессика Альба и Оливия Уайлд, модели Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также актеры Педро Паскаль, Майкл Б. Джордан и другие звезды.

Ранее Эмили Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном платье. 31-летняя знаменитость вышла в свет в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.