Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Варвара Грачёва
Завтра
06:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Индиан-Уэллс (ж)
Милан
Сегодня
22:45 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|26-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:50, 13 марта 2023Спорт

За молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе выступят уроженцы Чечни

Шесть уроженцев Чечни выступят за молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе

Фото: Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées

За молодежную сборную Франции на чемпионате Европы-2023 (ЧЕ-2023) по борьбе выступят уроженцы Чечни. Об этом сообщается на сайте национальной Федерации борьбы (FFLDA).

От страны в турнире по вольной борьбе примут участие шесть спортсменов. В заявке значатся Адам Бибулатов, Хамзат Арсамерзуев, Мухаммад-Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов и Адлан Висханов.

Чемпионат Европы U-23 состоится в румынском Бухаресте. Соревнования пройдут с 13 по 19 марта.

3 марта 2022 года Международная федерация спортивной борьбы (UWW) исключила сборную России из турниров под своей эгидой. Организация также отменила соревнования, которые должны были пройти на территории страны.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артемовске
Сыгравшему Михаила «Горшка» Горшенева актеру подняли зарплату за уборку двора
Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа и переднего зуба
Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном
За молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе выступят уроженцы Чечни
Леди Гага вышла на сцену без макияжа и восхитила фанатов
Зависимость российской экономики от кризиса банковской системы США оценили
Журналист Караулов отреагировал на уголовное дело о клевете на Михалкова
Предложено новое средство для легкого и безопасного похудения
На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.