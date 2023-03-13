За молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе выступят уроженцы Чечни

Шесть уроженцев Чечни выступят за молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе

За молодежную сборную Франции на чемпионате Европы-2023 (ЧЕ-2023) по борьбе выступят уроженцы Чечни. Об этом сообщается на сайте национальной Федерации борьбы (FFLDA).

От страны в турнире по вольной борьбе примут участие шесть спортсменов. В заявке значатся Адам Бибулатов, Хамзат Арсамерзуев, Мухаммад-Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов и Адлан Висханов.

Чемпионат Европы U-23 состоится в румынском Бухаресте. Соревнования пройдут с 13 по 19 марта.

3 марта 2022 года Международная федерация спортивной борьбы (UWW) исключила сборную России из турниров под своей эгидой. Организация также отменила соревнования, которые должны были пройти на территории страны.