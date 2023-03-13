Врач развеяла миф о женских гормональных контрацептивах

Врач Зоуи Уильямс: принимать гормональные противозачаточные таблетки можно без перерыва

Принимать женские противозачаточные средства можно без перерыва. Об этом изданию The Sun рассказала врач Зоуи Уильямс.

В прошлом существовало мнение, что необходимо делать перерывы во время приема гормональных контрацептивов. Перерывы якобы требовалось для того, чтобы проверить, регулярно ли наступает менструация. По словам Уильямс, это миф и на самом деле в перерывах нет необходимости.

Многие женщины, пользующиеся пластырями, вагинальным кольцом или комбинированными таблетками, делают недельные перерывы раз в месяц. Хотя это и необязательно. В любом случае длительное использование гормональной контрацепции в таблетках безопасно Зои Уильямс Хирург, кардиолог

Однако если за время приема таблеток что-то в состоянии здоровья меняется, необходимо сообщить об этом врачу, предупредила Уильямс. Повышенное кровяное давление, головные боли или значительное увеличение веса могут быть признаками того, что нужно выбрать другой препарат.

Продолжительный прием противозачаточных таблеток не влияет на будущую фертильность, и большинство женщин отказываются от них только тогда, когда они пытаются забеременеть, или когда они достигают возраста менопаузы

Зои Уильямс Хирург, кардиолог

Врач добавила, что у каждой четвертой женщины, решившей сделать перерыв в гормональной контрацепции, была незапланированная беременность. Поэтому при временном отказе от таблеток нужно предохраняться другими способами.

Ранее Зои Уильямс предупредила о факторах, повышающих риск развития слабоумия. По ее словам, высокое давление может стать причиной деменции.