Сестра Ким Кардашьян рассказала об одержимости своей фигурой после развода
Звезда реалити-шоу и предпринимательница Хлои Кардашьян призналась, что после развода с баскетболистом Ламаром Одомом в 2013 году была одержима своей фигурой и весом. Об этом сестра Ким Кардашьян рассказала в интервью изданию InStyle.
Кардашьян добавила, что ее всю жизнь сравнивали с сестрами. В прессе нелестно отзывались о ее внешности, в результате она стала верить злопыхателям. «Я не думала, что я толстая, пока в прессе не стали писать, что я толстая», — призналась 38-летняя предпринимательница.
Кардашьян отметила, что пришла в спортзал не только ради похудения, но и чтобы дать выход эмоциям после развода с Одомом. «Я помешана на контроле, но понимаю, что невозможно контролировать все, — говорит она. — После расставания с мужем я не знала, что делать. И спорт помог мне выбраться из эмоциональной ямы».
Когда я была моложе, была одержима цифрами на весах. Теперь для меня это просто цифры, я несколько лет не взвешивалась, так как не существует идеального веса
Все семейство Кардашьян занимается спортом. Однако Хлои признается, что не любит бегать, поэтому выбрала тренажер, имитирующий греблю. По ее словам, во время занятий на нем задействуется 86 процентов мышц. К тому же звук плещущейся воды, который можно включить на компьютере во время тренировки, расслабляет.
Теперь, спустя годы, Кардашьян не тревожит цифра на весах. Ее больше заботит общее самочувствие и то, насколько она уверена в себе. Также занятия в тренажерном зале помогают справиться с негативом, который накапливается во время неудачных дней. «Если у меня действительно плохой день, я иду в спортзал. Бывает, я не хочу идти туда, но иду. Когда я заканчиваю тренировку, чувствую себя намного легче», — отмечает она.
Главное правило на пути к хорошему самочувствию и привлекательной внешности — это умение прислушиваться к себе, уверена Кардашьян. Она призывает не слушать тех, кто давит на психику. Если человек устает тренироваться, нужно откровенно себе в этом признаваться, а не искать оправдания.
Начать заниматься спортом сложнее всего. Первые три недели всегда самые трудные. Затем, как только человек преодолевает этот барьер, он вырабатывает свой ритм тренировок
Кардашьян призывает не ставить грандиозных целей и начинать с малого. Она отметила, что на пути к здоровому образу жизни совершила немало ошибок. «Я говорила: "Хорошо, завтра я исключаю все сахара и углеводы и буду тренироваться пять дней в неделю". И это была нереальная цель, я была обречена на провал. В итоге я пересмотрела стратегию и стала тренироваться два дня в неделю, не меняя режим питания», — рассказала Кардашьян.
Со временем младшая сестра Ким Кардашьян начала пить больше воды, лучше питаться и увеличила количество тренировок. В результате она выработала удобный для себя ритм занятий, который вписался в ее плотный график.
Ранее Хлои Кардашьян рассказала, что перенесла операцию на лице. После хирургического вмешательства на коже остался шрам.