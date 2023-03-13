Сестра Ким Кардашьян рассказала об одержимости своей фигурой после развода

InStyle: Хлои Кардашьян рассказала об одержимости своей фигурой после развода

Звезда реалити-шоу и предпринимательница Хлои Кардашьян призналась, что после развода с баскетболистом Ламаром Одомом в 2013 году была одержима своей фигурой и весом. Об этом сестра Ким Кардашьян рассказала в интервью изданию InStyle.

Кардашьян добавила, что ее всю жизнь сравнивали с сестрами. В прессе нелестно отзывались о ее внешности, в результате она стала верить злопыхателям. «Я не думала, что я толстая, пока в прессе не стали писать, что я толстая», — призналась 38-летняя предпринимательница.

Кардашьян отметила, что пришла в спортзал не только ради похудения, но и чтобы дать выход эмоциям после развода с Одомом. «Я помешана на контроле, но понимаю, что невозможно контролировать все, — говорит она. — После расставания с мужем я не знала, что делать. И спорт помог мне выбраться из эмоциональной ямы».

Когда я была моложе, была одержима цифрами на весах. Теперь для меня это просто цифры, я несколько лет не взвешивалась, так как не существует идеального веса Хлои Кардашьян звезда реалити-шоу

Все семейство Кардашьян занимается спортом. Однако Хлои признается, что не любит бегать, поэтому выбрала тренажер, имитирующий греблю. По ее словам, во время занятий на нем задействуется 86 процентов мышц. К тому же звук плещущейся воды, который можно включить на компьютере во время тренировки, расслабляет.

Теперь, спустя годы, Кардашьян не тревожит цифра на весах. Ее больше заботит общее самочувствие и то, насколько она уверена в себе. Также занятия в тренажерном зале помогают справиться с негативом, который накапливается во время неудачных дней. «Если у меня действительно плохой день, я иду в спортзал. Бывает, я не хочу идти туда, но иду. Когда я заканчиваю тренировку, чувствую себя намного легче», — отмечает она.

Главное правило на пути к хорошему самочувствию и привлекательной внешности — это умение прислушиваться к себе, уверена Кардашьян. Она призывает не слушать тех, кто давит на психику. Если человек устает тренироваться, нужно откровенно себе в этом признаваться, а не искать оправдания.

Начать заниматься спортом сложнее всего. Первые три недели всегда самые трудные. Затем, как только человек преодолевает этот барьер, он вырабатывает свой ритм тренировок Хлои Кардашьян звезда реалити-шоу

Кардашьян призывает не ставить грандиозных целей и начинать с малого. Она отметила, что на пути к здоровому образу жизни совершила немало ошибок. «Я говорила: "Хорошо, завтра я исключаю все сахара и углеводы и буду тренироваться пять дней в неделю". И это была нереальная цель, я была обречена на провал. В итоге я пересмотрела стратегию и стала тренироваться два дня в неделю, не меняя режим питания», — рассказала Кардашьян.

Со временем младшая сестра Ким Кардашьян начала пить больше воды, лучше питаться и увеличила количество тренировок. В результате она выработала удобный для себя ритм занятий, который вписался в ее плотный график.

Ранее Хлои Кардашьян рассказала, что перенесла операцию на лице. После хирургического вмешательства на коже остался шрам.