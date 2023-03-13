Российский гимназист принес на уроки нож и случайно ранил одноклассника

В Татарстане подросток пришел в гимназию с ножом и случайно ранил одноклассника

В Татарстане подросток пришел в гимназию с ножом и случайно ранил одноклассника. Об инциденте сообщает сайт НТР 24.

Гимназист демонстрировал нож сверстникам. Один из подростков резко дернул рукой и поранился об острие. Из его пальца пошла кровь, ребенку наложили нескольких швов.

Родителей ученика, который принес нож, вызвали для разбирательств. Он уже не в первый раз приходит на учебу с ножами в рюкзаке, отмечает НТР 24.

Ранее в марте в Улан-Удэ восьмиклассница пронесла в школу нож и угрожала зарезать одноклассников. До этого в Дагестане ученица девятого класса семь раз ударила ножом одноклассницу во время урока.