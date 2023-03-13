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21:16, 13 марта 2023Россия

Путин внес изменения в концепцию политики содействия международному развитию

Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин внес изменения в концепцию государственной политики в сфере содействия международному развитию. Указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Россия, исходя из исторической ответственности за формирование системы международных отношений, ставит приоритетами укрепление всеобщего мира и безопасности, поддержку стремления к устойчивому развитию всех государств для установления справедливого демократического миропорядка.

Согласно концепции, указанные положения формируют благоприятные внешние условия для развития страны.

Россия намеревается делиться опытом социально-экономической трансформации, а также сотрудничать в области торговли, инвестиций и технологий с развивающимися странами, а также наращивать собственный потенциал.

При этом в документе подчеркивается, что Москва не будет навязывать политические условия при оказании помощи и соблюдать права государств на самостоятельный выбор модели социально-экономического развития.

В конце декабря Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики. С докладом также выступил глава российского МИД Сергей Лавров.

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Марина Совина
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