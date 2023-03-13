Британская контрразведка поможет бизнесу в связи с российскими угрозами

Times: британская контрразведка MI5 поможет фирмам бороться с угрозами из России и Китая

Британская служба контрразведки MI5 будет помогать бизнесу страны бороться с угрозами, которые якобы исходят от России и Китая. Об этом пишет The Times.

Уточняется, что для помощи компаниям в структуре контрразведки создадут новое управление по национальной безопасности. В частности, оно будет консультировать фирмы, а также исследовательские организации и университеты, которых могут подвергнуть промышленному шпионажу.

Ранее власти Британии обозначили главный стратегический приоритет. В заявлении офиса премьер-министра и МИД сказано, что противодействие риску для европейской безопасности со стороны России станет главной целью страны.

До этого в Соединенном Королевстве решили увеличить расходы на оборону в ближайшие два года. Известно, что на это планируется выделить пять миллиардов фунтов стерлингов (около шести миллиардов долларов США).