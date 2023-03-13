Психолог предупредила о грозящих разводом финансовых ошибках
Нельзя отказывать себе в подарках ради мужа и детей, предупредила семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Лентой.ру» она назвала денежные ошибки, которые грозят испортить отношения и даже привести к разводу.
«Хорошо, когда в паре взгляды на финансовые вопросы совпадают, но так происходит не всегда. Часто именно финансы становятся причиной разлада в семье», — констатирует психолог. Однако, по ее словам, подобных проблем можно избежать, если соблюдать несколько правил.
Не стоит табуировать тему финансов
Воспитание и различное отношение к деньгам в семьях мужчины и женщины, а также наличие психологических зажимов (например, заниженной самооценки), не всегда позволяют обсуждать вопросы финансов открыто, когда люди пытаются построить отношения. Поэтому финансы в некоторых парах становятся практически табуированной темой. Не обсуждать финансы, не строить общих планов — это одна из главных ошибок, отметила Романив.
Нельзя вести отдельную финансовую деятельность
Семейному человеку не следует вести отдельную бухгалтерию, считает психолог. В частности, нужно ставить мужа или жену в известность о крупных тратах или, например, о решении взять кредит.
Подобное поведение говорит о плохом микроклимате в семье и отсутствии доверия между супругами. В принципе поступать так некрасиво. Подобные ситуации закономерно могут привести к скандалу и расставанию
Необходимо правильно выбрать форму бюджета
По словам Романив, в советские времена деньгами, как правило, распоряжалась женщина. Сейчас распространены несколько вариантов ведения хозяйства: вместе, пополам, каждый сам по себе.
Важно понимать, что придерживаться этих вариантов постоянно необязательно, что их можно менять в зависимости от обстоятельств и подстраивать под условия. Иначе могут возникать сложности в отношениях
Она пояснила, что разумно делить пополам расходы на этапе начала отношений. Однако во многих парах эта тенденция сохраняется и после свадьбы. Это ведет к проблемам, когда женщина уйдет в декрет. Нужно ли ей заранее отложить деньги, или муж будет давать ей в долг? По словам психолога, важно заранее проговаривать такие моменты и помнить, что нет ничего постоянного, особенно в сфере финансов.
Грамотно планировать расходы
Романив отметила, что порой в браке сходятся люди, один из которых любит все планировать и экономить, а другой — транжира. Их семейный бюджет начинает трещать по швам, вызывая недовольство у одного и чувство вины у другого.
В этом случае нужно уметь договариваться и иногда наступать на горло собственной песне, иначе вместе долго два таких разных типажа не смогут просуществовать
Не стоит полностью брать на себя обеспечение семьи
По мнению собеседницы «Ленты.ру», отношения независимой в финансовом плане женщины и мужчины, у которого нет работы или маленький заработок, чаще всего заканчиваются плачевно.
Вложения в бюджет должны происходить с обеих сторон. Если женщина берет все на себя, то, с одной стороны, мужчина расслабляется, а с другой — она начинает заполнять собой все пространство, и в плане энергии в том числе. Самое главное в такой ситуации — негатив начинает копиться с обеих сторон
Нельзя отказываться от покупок для себя
«Ничего не дари, лучше кредит погасим». «Обойдусь без духов, лучше детям купим что-нибудь», — подобные фразы часто звучат из уст женщин с заниженной самооценкой, приносящих себя в жертву мужчине и семье. «Если вы добровольно позволяете мужчине экономить на вас, то через какое-то время и он, и вся ваша семья будут делать это, не задумываясь о вас. Ведь вам и так хорошо. Главное, чтобы у них было все самое лучшее», — подвела итог семейный психолог.
Ранее Ольга Романив перечислила признаки рушащихся отношений. Главным из них она назвала отсутствие общих планов и интересов.