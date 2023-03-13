Психолог предупредила о грозящих разводом финансовых ошибках

Психолог Ольга Романив предупредила, что нельзя отказывать себе в подарках ради семьи

Нельзя отказывать себе в подарках ради мужа и детей, предупредила семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Лентой.ру» она назвала денежные ошибки, которые грозят испортить отношения и даже привести к разводу.

«Хорошо, когда в паре взгляды на финансовые вопросы совпадают, но так происходит не всегда. Часто именно финансы становятся причиной разлада в семье», — констатирует психолог. Однако, по ее словам, подобных проблем можно избежать, если соблюдать несколько правил.

Не стоит табуировать тему финансов

Воспитание и различное отношение к деньгам в семьях мужчины и женщины, а также наличие психологических зажимов (например, заниженной самооценки), не всегда позволяют обсуждать вопросы финансов открыто, когда люди пытаются построить отношения. Поэтому финансы в некоторых парах становятся практически табуированной темой. Не обсуждать финансы, не строить общих планов — это одна из главных ошибок, отметила Романив.

Нельзя вести отдельную финансовую деятельность

Семейному человеку не следует вести отдельную бухгалтерию, считает психолог. В частности, нужно ставить мужа или жену в известность о крупных тратах или, например, о решении взять кредит.

Подобное поведение говорит о плохом микроклимате в семье и отсутствии доверия между супругами. В принципе поступать так некрасиво. Подобные ситуации закономерно могут привести к скандалу и расставанию Ольга Романив семейный психолог

Необходимо правильно выбрать форму бюджета

По словам Романив, в советские времена деньгами, как правило, распоряжалась женщина. Сейчас распространены несколько вариантов ведения хозяйства: вместе, пополам, каждый сам по себе.

Важно понимать, что придерживаться этих вариантов постоянно необязательно, что их можно менять в зависимости от обстоятельств и подстраивать под условия. Иначе могут возникать сложности в отношениях Ольга Романив семейный психолог

Она пояснила, что разумно делить пополам расходы на этапе начала отношений. Однако во многих парах эта тенденция сохраняется и после свадьбы. Это ведет к проблемам, когда женщина уйдет в декрет. Нужно ли ей заранее отложить деньги, или муж будет давать ей в долг? По словам психолога, важно заранее проговаривать такие моменты и помнить, что нет ничего постоянного, особенно в сфере финансов.

Грамотно планировать расходы

Романив отметила, что порой в браке сходятся люди, один из которых любит все планировать и экономить, а другой — транжира. Их семейный бюджет начинает трещать по швам, вызывая недовольство у одного и чувство вины у другого.

В этом случае нужно уметь договариваться и иногда наступать на горло собственной песне, иначе вместе долго два таких разных типажа не смогут просуществовать Ольга Романив семейный психолог

Не стоит полностью брать на себя обеспечение семьи

По мнению собеседницы «Ленты.ру», отношения независимой в финансовом плане женщины и мужчины, у которого нет работы или маленький заработок, чаще всего заканчиваются плачевно.

Вложения в бюджет должны происходить с обеих сторон. Если женщина берет все на себя, то, с одной стороны, мужчина расслабляется, а с другой — она начинает заполнять собой все пространство, и в плане энергии в том числе. Самое главное в такой ситуации — негатив начинает копиться с обеих сторон Ольга Романив семейный психолог

Нельзя отказываться от покупок для себя

«Ничего не дари, лучше кредит погасим». «Обойдусь без духов, лучше детям купим что-нибудь», — подобные фразы часто звучат из уст женщин с заниженной самооценкой, приносящих себя в жертву мужчине и семье. «Если вы добровольно позволяете мужчине экономить на вас, то через какое-то время и он, и вся ваша семья будут делать это, не задумываясь о вас. Ведь вам и так хорошо. Главное, чтобы у них было все самое лучшее», — подвела итог семейный психолог.

Ранее Ольга Романив перечислила признаки рушащихся отношений. Главным из них она назвала отсутствие общих планов и интересов.

