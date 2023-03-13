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10:46, 13 марта 2023Ценности

Оливия Уайлд вышла в свет в кожаном бюстгальтере

Режиссер Оливия Уайлд надела на вечеринку Vanity Fair белое платье с кожаным бюстгальтером

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд появилась на вечеринке Vanity Fair, организованной в рамках кинопремии «Оскар», в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

39-летняя знаменитость вышла в свет в белом платье, открывающем левую сторону тела. Так, на размещенных кадрах видно, что звезда телесериала «Доктор Хаус» надела под наряд кожаный бюстгальтер черного цвета. При этом она дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами и колье.

Также актриса сделала макияж в стиле smoky eyes, а свои волосы распустила и уложила в легкие локоны.

Ранее Оливия Уайлд показала естественную внешность. Знаменитость попала в объектив папарацци, когда выходила из спортивного зала в Лос-Анджелесе. Так, она появилась на публике без макияжа на лице, а свои волосы собрала в хвост.

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Мария Винар
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