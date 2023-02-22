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16:44, 22 февраля 2023Ценности

Оливия Уайлд показала лицо без макияжа

Режиссер Оливия Уайлд без макияжа попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе

Фото: BG029 / Bauer-Griffin / GC Images

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд показала естественную внешность и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

32-летняя знаменитость попала в объектив папарацци, когда выходила из спортивного зала в Лос-Анджелесе. Звезда телесериала «Доктор Хаус» надела на тренировку черные обтягивающие лосины, оверсайз-толстовку с капюшоном и кроссовки. При этом она взяла с собой солнцезащитные очки и белую сумку-шоппер.

Также на размещенных кадрах видно, что она появилась на публике без макияжа на лице, а свои волосы распустила и собрала в хвост.

В декабре 2022 года Оливия Уайлд вышла в свет в откровенном наряде. Знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в кружевном платье длины макси черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. При этом на телезвезде не было нижнего белья.

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Мария Винар
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