Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:42, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Дома-2» рассказала о болезненном восстановлении после родов

Ведущая «Дома-2» Орлова раскрыла, что в первые дни после родов испытывала сильную боль

Фото: @olgaorlova1311

Известная российская певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла, что в первые дни после вторых родов испытывала сильную боль. О восстановлении после появления на свет ребенка она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орловой, в первые сутки после проведения кесарева сечения она не вставала с постели. «На второй день вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная», — поделилась ведущая. Она отметила, что через две недели ей стало легче, а через три она уже смогла ненадолго принять ванну.

Ранее Орлова пожаловалась на отеки после беременности. Кроме того, она рассказала, что из-за сложностей, с которыми столкнулась при восстановлении после кесарева сечения, постоянно носит утягивающий бандаж.

Орлова 6 февраля родила дочь и назвала ее Анной. На операции присутствовал отец ребенка. Для телеведущей это вторые роды: в 2001 году у нее появился на свет сын.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
Корпоратив российских чиновниц с ростовой куклой голого мужчины попал на видео
«АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с системой ABS
В Россию привезли китайскую разновидность Toyota Corolla
Мясников назвал два правила приема обезболивающих
Клиентка оценила свою новую прическу в салоне словами «подстригли бензопилой»
Пропавшего две недели назад россиянина нашли мертвым на кладбище
Ведущая «Дома-2» рассказала о болезненном восстановлении после родов
Перечислены преимущества iOS над Android-смартфонами
Две страны обогнали Украину по закупкам оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.