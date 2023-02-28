Ведущая «Дома-2» рассказала о проблемах со здоровьем после родов

Телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на отеки и сложности восстановления после родов

Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов. Подробностями своего самочувствия она поделилась с подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Одной из проблем со здоровьем после родов телеведущая назвала отеки. «Сейчас в планах только похудеть и согнать отеки», — написала она. Орлова также призналась, что из-за сложностей, с которыми столкнулась при восстановлении после кесарева сечения, постоянно носит утягивающий бандаж и даже спит в нем.

«Из того, что меня реально беспокоит в плане боли, — это ребра. Они разошлись во время беременности и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Это редко, но, к сожалению, бывает», — добавила ведущая, ее слова приводит «Телепрограмма».

Плохое самочувствие беспокоило Орлову и в первые дни после появления дочери на свет. Во время беременности ее также мучал непроходящий насморк.

Для 45-летней Орловой эти роды стали вторыми. Старшему сыну телеведущей Артему уже 21 год. Дочь Анну она родила 6 февраля, отец ребенка присутствовал при родах.