Сотрудника полиции арестовали за секс с 14-летней девочкой

В Великобритании сотрудника полиции уволили и арестовали за секс с 14-летней девочкой

Сотрудник полиции Хуссейн Чехаб из Лондона, Великобритания, был уволен и арестован за секс с 14-летней школьницей. Об этом сообщает Daily Mail.

О преступлениях 22-летнего Чехаба стало известно, когда семья одной из его жертв, 16-летней девушки, обратилась в полицию. Родственники сообщили, что школьница вступила в отношения с мужчиной, когда ей было 15 лет. Чехаба арестовали, а в ходе расследования у него изъяли несколько цифровых устройств, на которых было обнаружено 882 непристойных изображения детей.

Сотрудники правоохранительных органов также нашли в телефоне мужчины сообщения сексуального характера, адресованные еще одной жертве. Она дала показания против Чехаба и призналась, что вступила с ним в сексуальные отношения, когда ей было 14 лет. Сообщается, что мужчина занимался сексом с девочкой не мене двух раз с 1 марта по 16 ноября 2019 года, когда ему было 18 лет и до того, как он поступил на службу в полицию.

Мужчина признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном контакте с девочкой, а также по трем пунктам обвинения в изготовлении непристойных фотографий с детьми и общении сексуального характера с ребенком. Чехаба также признали виновным в грубом нарушении дисциплины и отстранили от должности. Преступнику грозит тюремное заключение. В настоящее время он выпущен под залог и должен предстать перед судом 17 марта для вынесения приговора.

Отмечается, что обвиняемый совершил некоторые из преступлений, когда работал в качестве сотрудника по безопасности средней школы в лондонском боро Энфилд и встречал детей и их родителей у ворот. «Чехаб совершил самое отвратительное из преступлений и злоупотребил своим доверием самым подлым образом», — заявила суперинтендант Кэролайн Хейнс, руководящая деятельностью полиции в Энфилде.

Ранее сообщалось, что 74-летний бывший священник Деннис Финбоу из Великобритании попал в тюрьму за сексуальные преступления, которые совершил 40 лет назад. Он неоднократно надругался над девочкой, которой в то время было от 10 до 13 лет.