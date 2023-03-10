Бывший священник попал в тюрьму за сексуальные преступления 40-летней давности

В Великобритании надругавшийся над девочкой 40 лет назад священник попал в тюрьму

74-летний бывший священник Деннис Финбоу из британской деревни Мартлшем, графство Саффолк, попал в тюрьму за сексуальные преступления, которые совершил 40 лет назад. Об этом сообщает Cambridgeshire Constabulary.

Когда мужчина работал в городе Питерборо, графство Кембриджшир, он неоднократно надругался над девочкой, которой в то время было от 10 до 13 лет. Он посещал дом, где жил ребенок, с июня 1982 года по декабрь 1985 года. Финбоу заходил в спальню девочки, утверждая, что его прислала ее мать, и он хочет поговорить с ней о том, как стать женщиной. Затем он просил жертву раздеться и прикасался к ней.

О преступлениях 40-летней давности стало известно лишь в 2023 году. Жертва дала показания против преступника, и его признали виновным по трем пунктам обвинения в непристойном нападении. Финбоу приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что пенсионер и его возлюбленная из Великобритании были задержаны и сели в тюрьму после того, как полиция обнаружила созданную ими порноимперию. Пара продавала на черном рынке большое количество видео порнографического характера, на чем зарабатывала огромные суммы.