80-летний пенсионер оказался порнобароном

The Mirror: полиция в Великобритании задержала пенсионера, который создал порноимперию

Пенсионер и его возлюбленная из Великобритании были задержаны и сели в тюрьму после того, как полиция обнаружила созданную ими порноимперию. Об этом сообщает The Mirror.

80-летний Барри Темплмен и его 67-летняя возлюбленная Дайан Аткинсон из города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, продавали на черном рынке большое количество видео порнографического характера, на чем зарабатывали огромные суммы. На счет порнобарона поступали переводы размером в 543,7 тысячи фунтов (48,6 миллиона рублей), 116,6 тысячи фунтов (10,4 миллиона рублей) и 115 тысяч фунтов (10,2 миллиона рублей).

Мужчина попался полиции после того, как сотрудники правоохранительных органов установили его связь с компанией под названием Acorn, которая занималась торговлей незарегистрированной порнографией. Оказалось, что Аткинсон также причастна к незаконной деятельности возлюбленного. Она не разрешила провести у нее дома обыск, после чего была арестована. В жилище правоохранители нашли компьютер с макетом листовки с рекламой продажи порно. Распространителем запрещенного контента была указана компания Acorn Zodiac, связанная с бизнесом Темплмена.

В ходе обыска у него дома были обнаружены промышленные принтеры и листовки. Также выяснилось, что Аткинсон владела кредитной картой на фамилию Экорн. Полицейские нашли шесть устройств для записи дисков, несертифицированную порнографию, а также термос со спрятанными в нем 5,3 тысячи фунтов (474,8 тысячи рублей) наличными.

Полиция обнаружила ежедневные заказы на покупку порнографических видео и брошюры. Эти заказы были адресованы компании Acorn Zodiac.

Темплмена, который уже был судим, приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Аткинсон, которая судимостей не имела, получила два года и три месяца тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона мужчина пытался устроиться в полицию, но попал за решетку после собеседования. Во время собеседования он проходил тест на полиграфе, в ходе которого признался в хранении детского порно.