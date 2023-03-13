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12:12, 13 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении полицейских после убийства школьницы бывшим парнем

СК возбудил дело в отношении полицейских из-за убийства школьницы ее знакомым в Подольске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи возбудили дело в отношении сотрудников полиции из-за убийства 16-летней школьницы ее 18-летним знакомым в Подольске. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 2 статьи 293 («Халатность») УК РФ. По данным ведомства, родители погибшей обращались к правоохранителям и рассказывали, что фигурант угрожает их дочери. Заявление поступило в октябре 2022 года, уточнила «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. После этого участковый побеседовал с молодым человеком и его матерью.

Ранее СКР предъявил обвинения юноше, перерезавшему горло девятикласснице после ссоры. Трагедия произошла в Подольске. Родители обнаружили девятиклассницу лежащей на кухне с множественными колото-резаными ранениями в области шеи. Она скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Оказалось, что до этого в гости к девушке приходил ее бывшей парень. По предварительной информации, они поссорились, и молодой человек ударил ее ножом.

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Екатерина Власова
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