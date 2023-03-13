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19:42, 13 марта 2023Мир

Посол предостерег Гаагу от дальнейшего демонтажа отношений с Москвой

Посол заявил, что Москва готова пойти навстречу, если Гаага захочет нормальных отношений

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Если Гаага захочет вернуться к нормальным отношениям, то Москва готова пойти навстречу, однако ровно настолько, насколько другая сторона будет готова возобновлять российско-голландское сотрудничество. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

Он предостерег, что ответственность за дальнейший демонтаж двусторонних отношений полностью ляжет на голландскую сторону.

«Понятно, что мы отвергаем все претензии голландцев, все их измышления в отношении России в контексте того, что происходит на Украине», — отметил дипломат и подчеркнул, что Нидерланды — недружественная для России страна, и неудивительно, что Гаага предпринимает недружественные шаги в отношении Москвы.

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13 марта газете The New York Times стало известно о том, что Международный уголовный суд в Гааге планирует открыть против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта в феврале 2022 года. Они будут возбуждены после нескольких месяцев работы специальных следственных групп.

В российском МИД обвинения в «насильственном вывозе несовершеннолетних» с украинской территории называли ложными. А Минобороны России утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам энергетики.

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Варвара Кошечкина
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