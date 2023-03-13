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06:00, 13 марта 2023Россия

В Подмосковье загорелся склад

МЧС: в подмосковном Одинцово загорелся склад на площади 4320 квадратных метров

В подмосковном Одинцово на площади 4320 квадратных метров загорелся склад. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что пожар произошел на по адресу: улица Зеленая, дом 10. Произошло частичное обрушение конструкций на площади 2 тысячи квадратных метров. Информация о погибших или пострадавших не поступала, предельная концентрация вредных веществ в воздух не нарушена.

В 05:30 сообщили, что возгорание было локализовано.

5 марта в подмосковном Видном произошел взрыв в цеху Московского коксогазового завода (Москоксе).

Ранее в подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики, расположенной на Загородной улице, 9/4. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Юлия Мискевич
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