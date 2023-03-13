Путин и Кадыров поспорили из-за Чечни

Путин и глава Чечни Кадыров разошлись во мнениях об источниках благосостояния в республике

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле в понедельник, 13 марта, поспорили из-за республики. Об этом сообщил Telegram-канал журналистов кремлевского пула RIA_Kremlinpool.

Они разошлись во мнениях об источниках благосостояния Чечни. По мнению Кадырова, в республике все «очень неплохо» благодаря российскому президенту. Тогда как Путин уверен, что такие успехи удалось достигнуть только усилиями чеченского народа.

«Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России, Российской Федерации», — отметил Кадыров в беседе с главой государства. Он также пообещал, что не подведет президента.

Путин в свою очередь через Кадырова поблагодарил чеченских бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине.

До этого чеченский глава рассказал, что российские военные выполняют все приказы Путина в зоне СВО.

Ранее встречу Путина и Кадырова анонсировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы развития Чечни.