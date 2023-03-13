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18:05, 13 марта 2023Культура

В Госдуме допустили присвоение Земфире экстремистского статуса

Член комитета Госдумы по культуре Соловьев допустил присвоение Земфире статуса экстремиста

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» допустил, что певице Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) могут присвоить экстремистский статус.

Он также отметил, что в отношении певицы может быть возбуждено уголовное дело. «Певица Земфира имеет статус иноагента, этим определено ее правовое положение. Однако ей этого негативного и позорного статуса мало. Похоже, она своей провокационной деятельностью претендует на уголовную ответственность и получение статуса экстремиста», — сказал представитель Госдумы.

Ранее сообщалось, что Земфиру захотели лишить всего имущества в России. Выяснилось, что депутаты направили обращение в Генпрокуратуру, в котором требуют изъять у артистки недвижимость и автомобили. Минюст России внес певицу в реестр иноагентов 11 февраля.

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Варвара Кошечкина
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