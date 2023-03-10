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13:53, 10 марта 2023Ценности

Уехавшую из России Земфиру захотели лишить роскошных автомобилей

SHOT: депутаты потребовали лишить Земфиру всего имущества в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певицу Земфиру (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) захотели лишить всего имущества в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на осведомленные источники.

Выяснилось, что депутаты направили обращение в Генпрокуратуру, в котором требуют изъять у артистки недвижимость и автомобили. Известно, что исполнительница оставила в стране две роскошные иномарки, а именно BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC. Стоимость первого автомобиля составляет около 1,8 миллиона рублей, а второго — примерно 3 миллиона.

В октябре 2022 года появилась информация о том, что уехавшие из России Алла Пугачева и Земфира встретились в Израиле. Земфира опубликовала совместную фотографию с Пугачевой, указав, что та посетила ее концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома «Бордерлайн».

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Карина Черных
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