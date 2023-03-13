В Петербурге женщина выгнала дочь из дома из-за съеденного торта

78.ru: жительница Петербурга выгнала дочь из дома из-за съеденного торта

Пьяная жительница Санкт-Петербурга выгнала из дома несовершеннолетнюю дочь из-за того, что она съела торт. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел в Красносельском районе города. 16-летняя девочка рассказала, что ее мать распивала спиртные напитки на протяжении трех недель. В день конфликта женщина выбросила вещи и учебники дочери из окна, а затем выгнала ее из квартиры.

Школьницу приютила соседка, которая вызвала сотрудников органов опеки. Девочка рассказала, что причиной ссоры стал торт, который она съела и не оставила матери.

Как утверждают соседи, недавно женщину уволили с работы и у нее мог произойти нервный срыв, а подобные случаи в их семье ранее не повторялись. Известно, что помимо дочери у россиянки есть еще двое взрослых детей. Школьницу отправили в больницу на обследование, в отношении ее матери проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мужчина избил своего пятилетнего пасынка после того, как тот съел несколько кусков колбасы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.