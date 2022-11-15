Россиянин избил ребенка за съеденную колбасу

Житель Хабаровского края избил малолетнего ребенка за то, что он съел колбасу

В районе имени Полины Осипенко Хабаровского края мужчина избил своего малолетнего пасынка после того, как тот съел несколько кусков колбасы. Об этом сообщает «КП» — Хабаровск».

По данным издания, 25-летний отец семейства живет вместе с женой, ее тремя детьми от первого брака — мальчиками пяти и десяти лет и девятилетней девочкой, а также с их общим ребенком, который появился позже. Родители часто выпивают и после этого россиянин ведет себя несдержанно по отношению к детям.

В один из таких дней мужчина разозлился после того, как узнал, что пятилетний ребенок решил съесть несколько кусков колбасы. Он ударил пасынка по голове, схватил за одежду и швырнул на кухню — мальчик упал и ударился головой о микроволновку. Мать ребенка оставила инцидент без внимания.

За две недели до этого дети были в гостях у бабушки — матери их погибшего биологического отца. Ночью в дверь ее дома постучал отец семейства, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил забрать малышей. Тетя детей пыталась препятствовать этому и не подпускала мужчину к племянникам. Это разозлило россиянина и он с силой толкнул женщину, после чего она упала и сильно ударилась спиной.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело — он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Нанесении побоев, причинивших физическую боль». Мать детей ограничили в родительских правах на полгода, дети находятся под временной опекой бабушки.

Ранее сообщалось, что на Кубани мужчина избил малолетнего сына своей гражданской жены за ответ, который показался ему неправильным. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга.